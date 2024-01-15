Выставлять счета за «комуналку» в Севастополе ЕИРЦ больше не будет

Городское хозяйство
15-01-2024
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С 1 февраля в Севастополе меняется оператор приема и обработки платежей за коммунальные услуги. Теперь этим будет заниматься не ГУПС «ЕИРЦ», а частный агент.

«Частный оператор выиграл конкурс — предложили более низкую цену за сбор денег. Мы сами приняли решение, что мы этот ГУПС не акционируем, а просто убираем», —рассказал в ходе аппаратного совещания губернатор Севастополя Михаил Развожаев, передает корреспондент «Севкора».

При этом глава города дал поручение проконтролировать, чтобы все привычные для севастопольцев офисы оплаты коммунальных платежей продолжили работу.

Ольга Сурикова

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