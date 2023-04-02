ФК «Севастополь» — история клуба и прогнозы на будущее

Футбольный клуб «Севастополь» — молодая крымская команда, основанная в 2014 году. Коллектив зарегистрирован спортивной Федерацией Крыма после расформирования одноименного клуба, который выступал в УПЛ. Обновленный «Севастополь» в первый год существования подал заявку на участие в ПФЛ России в 2014 году.

До 2023 года ФК Севастополь выступал в борьбе за первенство Крыма. Поддержать любимый клуб можно ставкой на победу в чемпионате. Ставки на локальные футбольные турниры принимает букмекерская контора «Леон». Действующие промокоды Леон позволят заключить первое пари в мобильном приложении букмекера бесплатно — без пополнения игрового баланса.

История футбольного клуба и основные достижения

Первый сезон после создания коллектив выступил во Второй российской лиге. ФК «Севастополь» завершил этап «лето-осень» на 10 месте из 11 клубов.

Исполнительный комитет УЕФА 4 декабря 2014 опубликовал постановление, в соответствии с которым ФК «Севастополь» не имеет права принимать участие в профессиональных российских турнирах. Клуб был автоматически исключен из ПФЛ.

В 2015 году «Севастополь» принял участие в Первом Крымском чемпионате и одержал победу.

После запрета на вступление в турнирах Российского футбольного союза в Крыму прошли акции в поддержку развития крымского и севастопольского футбола. По решению местных властей в поддержку ФК «Севастополь» проведен товарищеский матч сборной Севастополя против сборной Крыма.

С 2015 года команда неизменно принимает участие в борьбе за Кубок Крыма и в Крымском турнире.

За время существования ФК «Севастополь» 8 раз выступил в Премьер-лиге Крыма и каждый сезон занимал призовые места. Победителем Чемпионата Крыма футбольный клуб стал 4 раза.

Последнюю победу в чемпионате Крыма команда одержала в 2021 году, в 2022 году клуб завершил турнир с серебряной медалью.

Прогноз на предстоящий сезон

ФК «Севастополь» — один из сильнейших футбольных коллективов Крыма. Конкуренцию команде на территории полуострова может составить только ФК «Гвардеец» родом из села Скворцово.

Эксперты уверены, что футбольный клуб будет выигрывать крымскую Премьер-лигу или занимать призовые места, но дальнейшее развитие коллектива зависит от решения Российского футбольного союза.

Если РФС допустит команду на профессиональную арену, болельщики смогут увидеть ФК «Севастополь» во втором футбольном дивизионе России.

Шансы на выход команды в ПФЛ-2023 значительно возросли ввиду санкционного давления со стороны УЕФА.