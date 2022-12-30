Развожаев назвал «неудавшимся экспериментом» работу муниципалитетов по уборке города

Правительство Севастополя приняло решение передать деньги на уборку улиц Севастополя от городских муниципалитетов к ГБУ «Парки и Скверы».

При этом градоначальник назвал наделение полномочиями по организации уборки улиц городских муниципалитетов «не очень удавшимся экспериментом».

«Мы приняли решение, что у нас ГБУ «Парки и скверы» в этом году (ред. – 2023), в связи с не очень удавшимся экспериментом прошлого года, будут заниматься содержанием трех основных районов города. Сельскими территориями у нас продолжают занимать внутригородские муниципальные округа», — подчеркнул Развожаев.

Напомним, 7 июля этого года в ходе пленарного заседания заксобрания Севастополя руководитель контрольно-счетной палаты Юлия Кокарева сообщила, что по итогам 2021 года в муниципальных образованиях в пять раза выросло количество выявленных нарушений.

Дмитрий Островский