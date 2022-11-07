Развожаев намерен создать армию дронов раньше Зеленского

В Севастополе на этой неделе будут подготовлены предложения по производству морских дронов, финансирование планируется из госбюджета. Об этом 7 ноября в ходе аппаратного совещания сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«В нынешней обстановке важна организация производства морских дронов — подводных и надводных. Просил поддержку нашему Севастопольскому морскому заводу. Получена поддержка в рамках оборонзаказа», — отметил глава города.

На этой неделе пройдет правительственное совещание, привлечь планируется, как местных специалистов, которые занимаются морскими аппаратами, так и московских.

«Товарищ Зеленский объявил, что планирует создать армию дронов, соответственно, нам нужно создать армию дронов быстрее. Для этого нужно приложить все усилия», — подчеркнул Развожаев.

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Ольга Сурикова