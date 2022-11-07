В Севастополе практически не осталось жалоб на начало отопительного сезона

Сегодня, 7 ноября, на заседании правительства Севастополя губернатор Михаил Развожаев сообщил, что городские власти фиксируют спад потока обращений по поводу старта отопительного сезона.

«В принципе жалоб практически не осталось – там остались единицы. Тем не менее, также управляющим компаниями надо продолжать реагировать»,- отметил Развожаев.

Также градоначальник поручил отдельное внимание уделить обратной связи. На что глава горхоза Евгений Горлов сообщил, что его ведомство организовало работу трех чатов, в которых все желающие могут задать свои вопросы и получить ответы от руководителей управляющих компаний и глав районных администраций.

Напомним, в этом году отопительный сезон начался 21 октября. Глава горхоза Евгений Горлов сообщал, что город на 100% готов к нему.