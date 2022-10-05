Мобилизованных крымчан обучают управлению квадрокоптерами на полигоне ЧФ

На одном из полигонов Черноморского флота в Республике Крым организована подготовка расчетов беспилотных летательных аппаратов из числа мобилизованных граждан, сообщает отдел информационного обеспечения флота.

Отмечается, что занятия проводят инструкторы волонтерской организации, специализирующейся на применение беспилотников.

«Резервисты учатся управлять дронами квадрокоптерного типа. В ходе практических занятий расчеты выполняют запуск аппаратов, полеты по заданным маршрутам, посадку в назначенном месте. Целью курса подготовки является нарабатывание личным составом навыков необходимых для ведения воздушной разведки, геопространственного ориентирования, распознания различных объектов, в том числе замаскированных», – говорится в сообщении.

Также добавляется, что расчеты обучаются производить сброс полезной нагрузки, имитирующей взрывное устройство, со специального устройства, прикрепляемого к дрону.

С целью увеличения эффективности проводимых занятий дроны выполняют полеты и сброс имитаторов взрывных устройств на различных участках полигона, где проводятся занятия с группами резервистов.

В свою очередь мобилизованные определяют «угрозу» с воздуха и выполняют алгоритм действий, установленный в такой ситуации.

Напомним, в рамках частичной мобилизации от Крыма и Севастополя призвано около двух тысяч человек.

Ольга Сурикова