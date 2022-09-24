Развожаев: Медкомиссяи при мобилизации не проводится

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев дал ряд разъяснений относительно ведущегося сейчас в городе призыва в рамках объявленной частичной мобилизации в России.

Губернатор подчеркнул, что медкомиссия сейчас нигде не проводится в военкоматах, так как это не первичный призыв.

«Считается, что человек годен, коль стоит в запасе, или уволен в запас. Безусловно, если человек сейчас имеет инвалидность или подтвержденные заболевания, которые не позволяют нести службу — ему не место в армии. Он должен об этом сказать в военкомате, предъявить справки, или потребовать прохождение медкомиссии», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Развожаева, сейчас и в Севастополе происходят случаи, когда призывают тех, кто даже срочную службу не служил. Он заверил, что сигналы эти отрабатываются.

Всем, у кого есть вопросы или жалобы, он порекомендовал звонить на горячую линию 122. А если описывать ситуацию в комментариях соцсетей обязательно указывать ФИО призванного и суть проблемы.

Развожаев отметил, что лично контролирует проблемные ситуации.

А также пообещал, что в ближайшее время будет запущен чат-бот, чтобы информацию можно было присылать конфиденциально.

Ольга Сурикова