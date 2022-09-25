Путин дал студентам отсрочку от частичной мобилизации

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении студентам очной и очно-заочной формы обучения отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации.

«Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые», — поясняется в тексте.