Севастопольские пловцы завоевали 11 медалей на Олимпиаде в Пензе

Севастопольцы завоевали 11 медалей на Всероссийской Специальной Олимпиаде по плаванию в Пензе.

От Севастополя участвовали шесть спортсменов. Всего в Олимпиаде принимали участие 286 атлетов из 37 регионов России.

I место – Анастасия Каниковская (50м на спине);

I место – Игорь Рябый (100м брасс);

II место – Иван Панин (50м вольный стиль);

II место – Иван Панин (100м вольный стиль);

II место – Богдан Кушнерик (25м вольный стиль);

II место — Богдан Кушнерик (50м вольный стиль);

II место – Артём Лотарёв (50м на спине);

II место – Дмитрий Новосельцев (50м на спине);

III место — Дмитрий Новосельцев (50м на спине);

IIv место – Артём Лотарёв (25м на спине);

IIv место – Игорь Рябый (50м брасс).

Поздравляем спортсменов и их тренеров — Максима Полянского и Юлию Никоненко!