Паром «Адмирал Лазарев» снова сломался

Сегодня, 20 июня, на аппаратном совещании директор дептранса Павел Иено сообщил, что паром «Адмирал Лазарев» снова ушел на регламентные работы.

По словам Иено на летний период продлено время паромного сообщения, теперь переправа работает с 7:30 до 22:00. Однако, главный транспортник рассказал, что «Адмирал Лазарев» пока выведен из эксплуатации.

«В настоящее время «Адмирал Лазарев» выведен из эксплуатации для проведения регламентных работ. В ближайшее время мы восстановим работу паромного сообщения в полном объеме. То есть два парома будут ходить», — сообщил Иено.

На вопрос губернатора Севастополя Михаила Развожаева о сроках выполнения ремонта, глава дептрасна сообщил, что его планируют завершить за две недели.

Напомним, 11 апреля вышел из ремонта паром Адмирал Истомин. Функционирование этого судна восстановили за 32 миллиона рублей.

Дмитрий Островский