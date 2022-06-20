Депутаты поддержали развитие пляжного регби в спортшколах

Заместитель председателя постоянного комитета заксобрания Севастополя по образованию, науке, культуре и спорту Артем Гордиенко и депутат Андрей Куринов поддержали инициативу по созданию в спортивной школе № 5 направления по пляжному регби.

На прошлой неделе наш корреспондент пообщался с заместителем начальника управления по делам молодежи и спорта Марией Бляхер на эту тему, после чего мы решили узнать и у представителей законодательной власти, что они об этом думают.

Заместитель председателя постоянного комитета заксобрания Севастополя по образованию, науке, культуре и спорту Артем Гордиенко отметил, что сейчас в городе существует прекрасный стадион летних видов спорта, который совсем недавно получил соответствующую аттестацию, что позволяет городу плотнее заняться развитием пляжного спорта.

«Я как член попечительского совета Севастопольской федерации регби отмечу, что пляжное регби очень перспективный вид спорта для Севастополя. Развитие этого направления в спортшколе интересный вопрос. Я, как заместитель председателя комитета по спорту обсужу его с коллегами и представителями правительства», — подчеркнул Гордиенко.

Депутат Андрей Куринов подчеркнул, что в Севастополе есть все условия для развития пляжного регби, о чем говорит проведенный недавно Чемпионат Южного федерального округа по этому виду спорта. Куринов отмети, что если коллеги примут такое решение, то он его поддержит.

Дмитрий Островский