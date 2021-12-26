На одном из рынков Севастополя обвалилась крыша

Никто не пострадал

В Севастополе на рынке в районе проспекта Героев Сталинграда частично обвалилась крыша. Сказываются по-прежнему последствия сильного снегопада и большого количества выпавших осадков.

В департаменте сельского хозяйства и потребительского рынка города уточнили, что данная территория находится в собственности ООО «Бамино».

Обвалившийся поликарбонат, перекрывающий часть навеса, простоял 15 лет и на данный момент пришел в негодность. К счастью, никто не пострадал и рисков новых обрушений нет, заверили в департаменте.

Собственник уже закупил материал на замену, и после улучшения погодных условий работы по ремонту кровли будут проведены.

Ольга Сурикова