Развожаев рассказал о том, почему нужно искать выпущенных в море дельфинов

В Севастополе третий день поиска четырех афалин, выпущенных директором дельфинария Flipper в море, не принес результата.

Как отметил в своем Telegram губернатор Михаил Развожаев в течение субботы неравнодушные жители вели наблюдения на береговой полосе севастопольских бухт. Координируют поиски МЧС, Севприроднадзор, пограничная служба, природоохранная прокуратура Севастополя.

Отрабатывалась информация о присутствии дельфинов в Стрелецкой бухте, в районе набережной Андрея Первозванного и в районе Дикой Омеги. Но пока результатов нет.

Также Развожаев посчитал нужным вмешаться в дискуссию о том, хорошо или плохо сейчас животным на воле.

«Специалисты говорят, что неизвестно были ли дельфины здоровы или больны, какой был уход за ними и как кормили. В данной ситуации им будет сложно восстановить естественные навыки охоты для самостоятельного добывания пищи. Возможно будут случаи обнаружения афалин на мелководье в ослабленном состоянии. Нужно продолжать наблюдать, в особенности с береговой линии», —пояснил глава города.

Он добавил, что в случае ухода афалин за пределы Севастопольской бухты, они могут быть обнаружены сотрудниками ФИЦ ИнБЮМ, которые проводят круглогодичный мониторинг дельфинов во всей акватории Крыма.

Ольга Сурикова