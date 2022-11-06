Развожаев рассказал о том, почему нужно искать выпущенных в море дельфинов

Город
06-11-2022
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В Севастополе третий день поиска четырех афалин, выпущенных директором дельфинария Flipper в море, не принес результата.

Как отметил в своем Telegram губернатор Михаил Развожаев в течение субботы неравнодушные жители вели наблюдения на береговой полосе севастопольских бухт. Координируют поиски МЧС, Севприроднадзор, пограничная служба, природоохранная прокуратура Севастополя. 

Отрабатывалась информация о присутствии дельфинов в Стрелецкой бухте, в районе набережной Андрея Первозванного и в районе Дикой Омеги. Но пока результатов нет.

Также Развожаев посчитал нужным вмешаться в дискуссию о том, хорошо или плохо сейчас животным на воле.

«Специалисты говорят, что неизвестно были ли дельфины здоровы или больны, какой был уход за ними и как кормили. В данной ситуации им будет сложно восстановить естественные навыки охоты для самостоятельного добывания пищи. Возможно будут случаи обнаружения афалин на мелководье в ослабленном состоянии. Нужно продолжать наблюдать, в особенности с береговой линии», —пояснил глава города.

Он добавил, что в случае ухода афалин за пределы Севастопольской бухты, они могут быть обнаружены сотрудниками ФИЦ ИнБЮМ, которые проводят круглогодичный мониторинг дельфинов во всей акватории Крыма.

Ольга Сурикова

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