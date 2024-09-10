В Севастополе задержан мужчина, поджегший алкомаркет

В Севастополе был задержан мужчина, который устроил пожар в магазине с алкоголем. Он оказался местным жителем 49 лет, который, не получив обещанную зарплату, решил отомстить своему работодателю. Чтобы навредить ему, злоумышленник собрал коробки, заложил их возле дверей, поджег и ушел на другую сторону дороги, чтобы наблюдать за происходящим. Полиция установила, что мужчина был нанят продавцом в магазин, но не получил оплату за свои шесть смен, что вызвало его ярость.

Подозреваемый, убегая в неизведанном направлении, остался незамеченным после того, как случайный прохожий активировал экстренные службы при обнаружении возгорания. Нанесенный материальный ущерб в размере более 47 тысяч рублей был причинен 41-летней хозяйке помещения, которое она сдавала в аренду, а не ее работодателю.

Продавец магазина, обвиненный в повреждении имущества, был задержан сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», что может привести к лишению свободы на срок до пяти лет.

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Дарья Тимофеева

Фото: https://pxhere.com/ru