Смертельное ДТП с участием мотоцикла и мопеда в Крыму

Трагическая авария, которая унесла уже две жизни, случилась около 21:00 25 июня на автодороге Алушта-Судак-Феодосия.

23-летний водитель мотоцикла «Райдер», двигаясь со стороны Судака в направлении Феодосии, при повороте налево выехал на полосу встречного движения и столкнулся с мопедом «Вайпер», которым управлял подросток.

В результате ДТП водитель мотоцикла «Райдер» от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. 15-летний водитель и 14-летний пассажир мопеда получили травмы и доставлены в больницу.

Позже стало известно, что несовершеннолетний водитель мопеда от полученных травм скончался в больнице.

Ольга Сурикова