Идет второй день II Всероссийского форума ЛДПР «Плечом к плечу. За Русскую Победу!»

Второй Всероссийский форум ЛДПР «Плечом к плечу. За Русскую Победу!» продолжается.
Приглашаем присоединиться к трансляции второго дня Форума.
Трансляция идет в Круглом зале Дома союзов
Участие в форуме принимает также вице-спикер заксобрания Севастополя, координатор Севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлев.
Во второй день форума, 27 февраля, запланированы следующие мероприятия:
Площадка по обмену лучшими практиками по поддержке специальной военной операции, ее участников и членов их семей.
Открытый диалог Лиги женщин ЛДПР на тему «Психологическая реабилитация участников СВО и поддержка их семей и жителей прифронтовых территорий».
Дискуссионная площадка «Историческая память о защитниках Отечества. Связь времен и новые подходы».
Дискуссионная площадка «Участие священнослужителей и религиозных организаций в достижении целей специальной военной операции».
Площадка по обмену региональными законодательными практиками по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей.
Закрытие Второго Всероссийского форума ЛДПР «Плечом к плечу. За Русскую Победу!».
Фото: ЛДПР