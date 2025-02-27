Идет второй день II Всероссийского форума ЛДПР «Плечом к плечу. За Русскую Победу!»

Второй Всероссийский форум ЛДПР «Плечом к плечу. За Русскую Победу!» продолжается.

Приглашаем присоединиться к трансляции второго дня Форума.

Трансляция идет в Круглом зале Дома союзов

Участие в форуме принимает также вице-спикер заксобрания Севастополя, координатор Севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлев.

Во второй день форума, 27 февраля, запланированы следующие мероприятия:

Площадка по обмену лучшими практиками по поддержке специальной военной операции, ее участников и членов их семей.

Открытый диалог Лиги женщин ЛДПР на тему «Психологическая реабилитация участников СВО и поддержка их семей и жителей прифронтовых территорий».

Дискуссионная площадка «Историческая память о защитниках Отечества. Связь времен и новые подходы».

Дискуссионная площадка «Участие священнослужителей и религиозных организаций в достижении целей специальной военной операции».

Площадка по обмену региональными законодательными практиками по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей.

Закрытие Второго Всероссийского форума ЛДПР «Плечом к плечу. За Русскую Победу!».

Фото: ЛДПР

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