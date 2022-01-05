Девушка винит врачей севастопольского роддома и женской консультации в тяжелой родовой травме

Роды первого ребенка для жительницы Севастополя Инны Жуковой закончились настоящей бедой. Она получила тяжелую травму — разрыв лонного сочленения третьей степени.

Сама Жукова склонна винить в этом врачей, как наблюдавших ее в женской консультации №2, так и в роддоме №2. О своей беде она написала в социальных сетях.

«Вы всегда доверяете врачам? Я доверяла до тех пор, пока не получила сложнейшее осложнение после родов! Кто виноват? Врачи, которые принимали роды и не сделали перед этим УЗИ? Женская консультация, которая не обратила внимание на мои жалобы по поводу болей, сказав, что это малыш так давит на нервы? Или я, потому что у меня узкий таз, а я этого не учла и забеременела?» — написала девушка.

По словам девушки, такой сложной травмы как разрыв лонного сочленения третьей степени удалось бы избежать, если бы вовремя с помощью УЗИ смогли бы диагностировать симфизит. При котором, как уверяет Жукова, практически всегда назначается кесарево.

«Сейчас я прикована к кровати и у меня грудной ребёнок! Я вот думаю, а если бы не было помощи близких, что бы я делала? Ходила через боль и стала, не дай Бог, инвалидом? На восстановление требуется в среднем от двух до шести месяцев! Восстановление включает в себя ношение бандажа (на секундочку, за 25 тыс. руб.), постоянный постельный режим на спине, каждые две недели рентген и осмотр», — продолжает описывать свои невзгоды Жукова.

Девушка утверждает, что и после получения травмы врачи в роддоме не уделяли ей должного внимания: травматолог пришел только после того, как договорились родные, на рентген возили как на пытку.

«В первые дни в роддоме я не могла даже пошевелить ногами. От глубокого вдоха я рыдала от боли. Знаете, как мне делали рентген? Переносили с кушетки на кушетку (это был ад!). Везли через подвальное помещение минут 10 к другому отделению! Каждая кочка, каждое непопадание в дверной проем было такой мукой. И что будет через два месяца восстановления я пока не знаю. Встану или продлят лечение…», — сетует девушка.

В департаменте здравоохранение уже отреагировали на эмоциональный пост молодой мамы.

«Здравствуйте! Напишите, пожалуйста, на почту департамента здравоохранения sevzdrav@sev.gov.ru ваши точные данные с описанием ситуации. Уточним, проверим», — посоветовали девушке в департаменте.

Дарья Тимофеева

Фото: Инна Жукова