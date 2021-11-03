Раскрыты подробности дела о получении взятки главой Белогорска

Мера пресечения еще не избрана

Глава Белогорской администрации Игорь Ипатко задержан накануне с поличным при получении взятки. Сегодня, 3 ноября, пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю сообщила, за что предполагалась коррупционная сделка.

«Установлено, что весной текущего года предприниматель, осуществляющий деятельность в сфере пассажирских перевозок, обратился в администрацию Белогорска с заявлением о формировании и выдаче градостроительного плана земельного участка для строительства на нем здания. Спустя время глава администрации вызвал к себе коммерсанта, потребовав вознаграждение за содействие в решении данного вопроса, а также – в переносе ЛЭП и спиле деревьев с этого участка, то есть за действия, которые входили в его служебные полномочия», — уточняется в пресс-службе ведомства.

Деньги должен был передать посредник-знакомый Ипатко, ему теперь тоже грозить уголовная статья.

После получения взятки от бизнесмена в размере 1,4 млн. рублей посредник и глава администрации были задержаны операми УФСБ.

Также сейчас принимается решение об избрании в отношении фигурантов уголовного дела меры пресечения.

Ольга Сурикова