Instagram заблокировал официальный аккаунт правительства Севастополя

Правительство потеряло 10 тыс. подписчиков

«Причина — слишком много ответов на комментарии пользователей- соцсеть называет это чрезмерной активностью. Страницу, к сожалению, восстановить не удалось — мы потеряли больше 10 тыс подписчиков. Наша новая страница — @sevastopol_gov», — сообщила руководитель управления информационной политики Севастополя Ирина Юхина.

Отметим также, что губернатор города Михаил Развожаев является на сегодня одним из самых активных среди глав регионов «Instagram – блогеров». На его аккаунт подписаны 70 тыс. севастопольцев. Глава города активно отвечает на вопросы и обращения граждан в социальных сетях – Вконтакте и Instagram.

Дарья Тимофеева

Фото: скриншот сети Instagram