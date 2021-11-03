Президент снял с должности прокурора Севастополя

Указ подписан

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности прокурора Севастополя Марка Большедворского. Документ датирован 1 ноября.

«Освободить от занимаемой должности Большедворского Марка Александровича, прокурора г. Севастополя», – говорится в тексте указа.

Отметим, что на прошедшей сессии Заксобрания в качестве прокурора, правда, с приставкой и.о. присутствовал Максим Жук.

Напомним, Марк Большедворский был назначен на свой должность в июле 2018 года, до этого этот пост занимал Игорь Шевченко, который уходил на фоне затянувшегося конфликта с губернатором Дмитрием Овсянниковым.

Ольга Сурикова