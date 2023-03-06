Украина собирается взять Крым «истощением» армии и населения

ВСУ вероятно будут блокировать Крым и добиваться «истощения» армии и населения. Об этом рассказал аналитик и полковник ВСУ Петр Черник в эфире львовского телевиденья.

«Вопрос времени — физическое истощение и боевой группировки, и вообще всего населения, которое там находится. То есть в военной логике — это не есть такое прям сверхсложное задание», — заявил военный.

По мнению украинского военного все это станет возможным после передачи Украине ракет дальнего действия и самолетов от США, а также после уничтожения Крымского моста.

Напомним, американский генерал показал откуда готовится нападение на Крым.

Дмитрий Островский