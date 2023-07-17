По Крымскому мосту запустили движение поездов

Железнодорожное движение по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщили в республиканском оперативном штабе.
Первый поезд №178 «Симферополь — Москва» уже отправился со станции Керчь Южная — Новый Парк по Крымскому мосту. По состоянию на 9.00 задерживаются несколько поездов.
Поезд №396 «Волгоград — Симферополь»
поезд №174 «Москва – Евпатория»
поезд № 99 «Ростов — Симферополь»
поезд №177«Москва — Симферополь»
Также задерживается поезд №092 «Севастополь — Москва», который следовал из Крыма.
Пассажиров автобусов будут перевозить через Крымский мост на электричках. Автобусы доезжают до станции «Южная». Оттуда электропоездами в Темрюк. Пересадка снова в автобусы и до пункта назначения. Автомобили накапливаются в аэропорту «Багерово», где производится выдача посадочных талонов и движение с сопровождением на паром.
Грузовой транспорт едет по сухопутному коридору через «новые территории».