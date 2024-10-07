Севастополь на 97% готов к отопительному сезону: батареи потеплеют в ноябре

По плану отопительный сезон в Севастополе должен стартовать в ноябре. Окончательная дата будет зависеть от погодных условий. Если в течение 5 дней среднесуточная температура воздуха будет ниже +8 градусов, городские власти примут решение о начале отопительного сезона.

Все теплоснабжающие организации прошли необходимые проверки и получили паспорта готовности. Они провели ремонтные работы на сетях, проверили и подготовили котельные, сформировали необходимые запасы топлива.

В полном объеме готов и жилищный фонд. Проверку прошли все многоквартирные дома, а также частный сектор. Особое внимание уделялось проверке готовности домов с автономным отоплением. Также к приему тепла готовы все объекты социальной сферы – школы, детские сады, больницы и поликлиники.

В правительстве города отмечают, что приняли все необходимые меры, чтобы оперативно реагировать на возможные аварийные ситуации в период отопительного сезона. В постоянной готовности находятся аварийно-ремонтные бригады. Сформирован аварийный запас оборудования и материалов.

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Анна Левина