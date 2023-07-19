Пятеро пострадали в ДТП из-за незнания правил

Пятерым людям понадобилась помощь медиков после аварии, произошедшей поздним вечером 18 июля на улице Вакуленчука.

Пресс-служба полиции сообщает, что 20-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия» повернул, не предоставив преимущества в движении другому автомобилю — едущему в противоположном направлении «Шкода Октавия».

В результате столкновения пострадал водитель «Дэу Нексия», три его пассажирки — девушки 17, 18, 20 лет и пассажирка «Шкоды». «Признаков опьянения у водителей не установлено. По факту ДТП 20-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия» привлечен к административной ответственности», — сообщили в полиции.

Напомним, в Севастополе на Камышовом шоссе машина вылетела в 2-х метровую яму