Пять лет на защите интересов севастопольцев: фракция ЛДПР подводит итоги работы в Законодательном Собрании города Севастополя 2 созыва

Более 200 законодательных инициатив, разработанных депутатами фракции, активная работа с обращениями граждан, помощь участникам специальной военной операции, развитие спорта и патриотическое воспитание молодежи – это далеко не полный перечень того, что было сделано депутатами фракции ЛДПР в Законодательном Собрании города Севастополя за пять лет работы.

Фракция ЛДПР второго созыва приступила к работе в сентябре 2019 года. Всего в парламент прошли три депутата: Илья Журавлев, Артём Гордиенко и Андрей Куринов. С первых дней работы они активно включились в законотворческий процесс, защищая интересы избирателей и разрабатывая проекты, направленные на решение самых острых проблем севастопольцев.

Уже в 2021 году ЛДПР заявила о себе как о силе, с которой нельзя не считаться. Был подготовлен целый ряд важных законопроектов. Одним из первых важных решений, принятых по инициативе депутатов ЛДПР, стало сокращение срока обязательного владения недвижимостью, после которого продавец освобождается от уплаты НДФЛ. Этот срок сократился с пяти до трёх лет. Также по инициативе фракции ЛДПР правительству России было направлено постановление о необходимости индексации пенсий работающим пенсионерам.

«Мы видим, насколько сложно сегодня прожить на одну пенсию, особенно тем, кто вынужден продолжать работать, чтобы хоть как-то сводить концы с концами, – говорит Илья Журавлев. – Необходимо ежегодно индексировать пенсии работающим пенсионерам – хотя бы на уровень инфляции. Это будет справедливо».

Не менее важным был и вопрос повышения пособий для лиц, осуществляющих уход за инвалидами I группы и детьми-инвалидами.

«Люди, ухаживающие за тяжелобольными людьми, ограничены в возможностях и не могут работать, – отмечает Илья Журавлев. – Государство обязано их поддержать и обеспечить таким уровнем дохода, который позволил бы им обеспечить себя и тех, о ком они заботятся. На сегодняшний день сумма пособия мизерная. Мы выступаем за то, чтобы оно было не ниже минимального размера оплаты труда».

Начиная с 2022 года, в условиях начала специальной военной операции фракция ЛДПР активно включилась в работу по поддержке бойцов и мобилизованных граждан и их семей. По инициативе лидера партии Леонида Слуцкого была запущена всероссийская акция «Плечом к плечу», в рамках которой на фронт регулярно отправляются гуманитарные грузы, в том числе и из Севастополя.

«С первых дней СВО мы с коллегами по парламенту начали работу над региональным законопроектом, направленным на поддержку участников спецоперации и членов их семей, – вспоминает Андрей Куринов. – В результате нам удалось разработать один из самых полноценных законов в стране. На него уже ориентируются другие регионы».

Согласно закону, участники СВО и их семьи получили целый ряд льгот и преференций: компенсацию оплаты ЖКУ, льготы при приёме детей в детские сады, бесплатное питание в школах и детских садах и многое другое.

Помимо законотворческой работы депутаты ЛДПР уделяли большое внимание и реальной помощи бойцам. Так, при непосредственном участии Ильи Журавлёва и Андрея Куринова на фронт были отправлены десятки автомобилей, сотни беспилотников «Жириновский», амуниция, медикаменты.

«Посылки с гуманитарной помощью мы отправляли на регулярной основе, – рассказывает Артём Гордиенко. – Отправляли всё, что могли: и продукты, и тёплые вещи, и инструменты. Помогали, кто чем мог. Люди приносили в нашу приёмную домашнюю выпечку, вязаные носки, писали письма солдатам».

Важно отметить, что ЛДПР никогда не забывала о детях. Депутаты фракции считают, что каждый ребёнок должен иметь возможность получать качественное образование, вне зависимости от материального положения его родителей. «Дети – будущее нашей страны, – подчёркивает Андрей Куринов. – Мы должны вкладывать в них максимум средств и усилий. Очень важно дать детям возможность всесторонне развиваться, посещать бесплатные кружки и секции, оздоравливаться».

ЛДПР неоднократно поднимала вопрос о необходимости возрождения системы бесплатных кружков и секций в школах. В 2023 году депутаты фракции выступили с законодательной инициативой об отмене ЕГЭ. По мнению «либерал-демократов», единый государственный экзамен не позволяет в полной мере оценить знания выпускников школ и усложняет процесс поступления в вузы.

Большое внимание депутаты ЛДПР всегда уделяли спорту и здоровому образу жизни. «Развитие массового спорта – наша приоритетная задача, – отмечает Артём Гордиенко. – Это и строительство спортивных площадок во дворах, и поддержка детских и юношеских спортивных школ, и пропаганда здорового образа жизни среди населения».

Илья Журавлев является президентом Севастопольской городской федерации регби, которая за последние годы добилась больших успехов в развитии этого вида спорта в городе. В 2019 году федерация совместно с депутатом открыла секцию «Регби» на базе детско-юношеского клуба «Лидер», в 2021 – запустила проект «Школьная регбийная лига».

«На сегодняшний день в этом проекте участвуют уже 23 школы и более 1000 ребят! И этот показатель постоянно растёт, – рассказывает Илья Журавлев. – Наши ребята принимают участие не только в городских, но и в всероссийских соревнованиях и демонстрируют хорошие результаты».

В планах ЛДПР – создание условий для круглогодичного оздоровления детей в Севастополе.

«Эта идея давно обсуждается на разных уровнях, – отметил Илья Журавлев в ходе одного из прямых эфиров, организованных редакцией информационного агентства «Севастопольские новости». – Надеемся, что скоро в Севастополе появится современный круглогодичный детский оздоровительный лагерь. У Севастополя колоссальный потенциал для развития туризма. Почему бы не использовать его и для оздоровления наших детей?».

Ещё одна важная задача фракции в новом созыве Законодательного Собрания города Севастополя – добиться принятия закона о бесплатном горячем питании для всех школьников Севастополя. «Мы считаем, что все дети должны питаться в школах бесплатно, независимо от уровня дохода их родителей», – заявил Артём Гордиенко в ходе телевизионных дебатов.

Также фракция ЛДПР будет добиваться реализации программы «Капитальный ремонт в каждом доме» – инициативы лидера ЛДПР Леонида Слуцкого. По мнению депутатов, государство должно взять на себя все расходы по капремонту многоквартирных домов.

«Мы уверены, что ЛДПР и в дальнейшем будет отстаивать интересы севастопольцев и защищать права простых людей, – подчеркнул Илья Журавлев. – Наша команда продолжит работу в новом созыве Законодательного Собрания города Севастополя. Мы готовы к тому, чтобы продолжать отстаивать интересы жителей города и реализовывать наши инициативы».

Политическая реклама. Erid: 2VfnxxR1wnQ

Публикация оплачена из средств избирательного фонда избирательного объединения Севастопольское городское отделение Политической партии ЛДПР

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города