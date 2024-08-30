С 1 сентября изменяются требования к таксистам

С 1 сентября будет усилена защита прав пассажиров такси — перевозчиков обязали страховать гражданскую ответственность за причинение вреда жизни и здоровью пассажиров.

У каждой машины такси должен быть полис обязательного страхования ответственности перевозчика (ОСГОП). Оказание услуги без такой страховки запрещено.

В случае ДТП пассажиры смогут компенсировать убытки:

— за вред здоровью – до 2 млн рублей;

— за ущерб имуществу – до 23 тыс. рублей.

Страховку нужно приобрести в срок до 31 октября этого года. Сведения о наличии полиса ОСГОП вносятся в региональный реестр. За отсутствие страховки могут оштрафовать:

— физлиц – на 40-50 тыс. рублей;

— юрлиц – от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Контролировать наличие полиса будут ГИБДД и другие контролирующие службы с использованием информационной системы.

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Анна Левина