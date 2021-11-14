В Севастополе ночью пьяный водитель насмерть сбил пешехода

В МВД иной информацией не располагают

В Севастополе ночью был сбит человек на дороге Севастополь — порт Камышовая бухта — бухта Казачья. Трагедия произошла в 2:40.

«Водитель автомобиля Volkswagen Polo, 1985 г.р., двигаясь в направлении Камышового шоссе, совершил наезд на неустановленного мужчину, который находился на проезжей части попутного направления. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия», — сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Севастополю Жанна Марголина.

Также уточняется, что водитель находился в состоянии алкогольное опьянение. Он задержан, автомобиль помещен на штрафплощадку.

В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Севастополе был сбит троллейбусом трехлетний ребенок.

Ольга Сурикова