Пьяный севастополец протащил на двери своего ВАЗа сотрудника ГАИ

В пресс-службе прокуратуры города рассказали, что мужчина, 1973 года рождения, в октябре прошлого года в пьяном виде был остановлен сотрудниками ГИБДД УМВД. Ему было сообщено, что на него будет составлен протокол об изъятии машины. Пытаясь скрыться, чтобы не лишиться прав, лихач нажал на глаз своего ВАЗ-21099.

«При этом он протащил открытой пассажирской дверью одного из инспекторов ГИБДД около 3 метров», — отметили в ведомстве.

За что он получил судом штраф за применение насилия в отношении представителя власти.

Ольга Сурикова