Пьяный севастополец от нечего делать обрубал людям газ

Сотрудники уголовного розыска задержали жителя Севастополя, который ночью отключал горожан от газоснабжения, — рассказали «Севкору» в пресс-службе УМВД по Севастополю.

«Оперативники Управления уголовного розыска УМВД по Севастополю задержали 34-летнего местного жителя и доставили его в отдел полиции. В настоящее время установлено, что ночью мужчина, находясь в состоянии опьянения, тайком отключил дома по улице Горпищенко и Генерала Саймонова от газоснабжения, а затем скрылся», — говорится в сообщении ведомства.

По данному факту проводится проверка, противоправным действиям задержанного будет дана правовая оценка. Установлено, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за незаконные операции с наркотиками.

Напомним, сегодня утром жители восьми домов на улице Горпищенко не обнаружили у себя в квартирах газа. В ПАО «Севастопольгаз» сообщили, что произошло несанкционированное отключение голубого топлива. Пострадали жители домов №№79, 98а, 98б, 100, 100а, 102, 104, 109 по улице Горпищенко и дома №28 по улице Генерала Саймонова.

Дарья Тимофеева

Фото: pixabay.com