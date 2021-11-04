В Севастополе неизвестные оставили без газа несколько домов

ПАО «Севастопольгаз» предложило вознаграждение за информацию о причастных к этому

В Севастополе утром 4 ноября жители восьми домов на улице Горпищенко не обнаружили у себя в квартирах газа. В ПАО «Севастопольгаз» сообщили, что произошло несанкционированное отключение голубого топлива.

Пострадали жители домов №№79, 98а, 98б, 100, 100а, 102, 104, 109 по улице Горпищенко и дома №28 по улице Генерала Саймонова.

«Просим всех, кому что-либо известно о данном лице, причастном к совершению неправомерных и противозаконных действий, как можно скорее, за вознаграждение, сообщить в ПАО «Севастопольгаз» либо по номеру «104», – заявили в организации.

Ольга Сурикова