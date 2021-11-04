В севастопольском парламенте высоко оценили особое отношение Путина к нашему городу

Вице-спикер заксобрания Илья Журавлев уверен, что визит президента РФ Владимира Путина в Севастополь на столь значимый для страны праздник как День народного единства, в очередной раз показал особое отношение главы государства к нашему городу.
«Приезд Владимира Путина в знаковый для всех россиян день — важное событие и особенно для севастопольцев, которые как никто другой чувствовали поддержку президента во время событий 2014 года. Несмотря на пандемию, глава государства приедет именно в наш город и это вдвойне радостно осознавать», — отметил вице-спикер заксобрания Севастополя, депутат ЛДПР Илья Журавлев.
Напомним, президент РФ сегодня прибыл в Севастополь и обратился к россиянам с речью по случаю Дня народного единства, стоя у подножия памятника Примирению красных и белых в Гражданской войне.
Дарья Тимофеева
Фото: http://www.kremlin.ru/