В пункт приема помощи птицам продолжают поступать пернатые

В ветлечебнице по адресу ул. Могилевская, 16 организован круглосуточный пункт помощи птицам, загрязненным нефтепродуктами.

В Управлении ветеринарии города Севастополя сообщают, что птицам оказывают всю необходимую помощь — отмывают, дают абсорбенты, лекарства и отпускают только после полного их восстановления.

Напоминаем, что при обнаружении пострадавшей птицы — следует звонить по номеру 112.

Можно самостоятельно привести птицу по адресу улица Могилевская, 16, предварительно позвонив по телефону горячей линии управления ветеринарии: +7 978 300 91 40.

Также волонтеры советуют ловить птиц в крупные сачки.

«Поймать испуганную птицу руками сложно, очень большой процент выловленных пернатых попадает в пункт помощи сильно травмированными», — рассказывают добровольцы.

Специалисты советуют транспортировать пернатых в коробках размером 30×30, 30×40 и высотой не ниже 40 см — примерно в два или три раза больше размера птицы, чтобы она могла повернуться и не заламывать хвост. Также можно заранее сделать вентиляционные отверстия, чтобы птица могла дышать.