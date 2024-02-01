В Севастополе любитель немецкого автопрома лишился автомобиля из-за алкоголя

Суд Севастополя конфисковал очередной автомобиль у пьяного водителя-рецидивиста. На этот раз городская казна пополнилась автомобилем Audi.

В прокуратуре Севастополя сообщили, что молодой человек уже привлекался к административной и уголовной ответственности за пьяную езду. Тем не менее, в апреле 2023 года, около 5 утра, вновь сел за руль после употребления горячительного.

Сотрудники ГИБДД поймали его на проспекте Генерала Острякова

Виновника осудили на 1 год принудительных работ с удержанием 10% в доход государства. Наказание он должен отбывать в специализированном центре под присмотром конвоя. Также мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение 5 лет.

Дмитрий Островский

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