Пьяная девушка на мопеде полезла драться с сотрудником ГИБДД в Севастополе

Она мчалась по Фиолентовскому шоссе

В сюжете телеканала РЕН ТВ говорится, что ночью 15 декабря на Фиолентовском шоссе был остановлен мопед. За рулем была 25-летняя девушка.

После остановки ее сотрудником ГИБДД она стала проявлять агрессию, кидаться на полицейских и пытаться сбежать. В довершении своего неадекватного поведения ударила правоохранителя ногой. После чего в отношении ее была применена сила и спецсредства.

Выяснилось, что девушка уже имеет приводы в полицию за мелкое хулиганство. Сейчас ей вменяют уголовное наказание за «Применение насилия в отношении представителя власти».

Напомним, в Севастополе инспекторы ДПС задержали пьяного сотрудника СТО, подозреваемого в угоне автомобиля клиента.