Путин: Вопрос мигрантов является острым для России

Глава государства отметил, чтобы уменьшить количество мигрантов, нужно повышать производительность труда. Применять такие технологии, чтобы не требовалось большое количество неквалифицированного труда.

Президент уверен, что нужно вместе с нашими партнерами, в основном со странами Средней Азии, работать над тем, чтобы готовить население — развивать сеть русских школ, учить русский язык, наши традиции и законы. Нужно ужесточать законы, чтобы мигранты уважали наши среду и людей, с которыми они живут. Возможно, в будущем будет создано отдельное ведомство по мигрантам.

«Нужно делать так, чтобы люди, которые приезжают сюда, не ущемлялись. И чтобы это не ложилось дополнительной нагрузкой на местное население», — добавил Президент.

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Анна Левина