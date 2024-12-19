Путин ответил на вопрос Влада Бумаги о блокировке YouTube

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что в ситуации с YouTube в России больше вопросов к этой платформе, а не к российским властям.

Он подчеркнул, что Роскомнадзор предъявляет обоснованные претензии.

«Google создал множество дочерних компаний на территории России, но после введения ограничений со стороны Запада, Google сократил финансирование», — рассказал Путин.

Президент подчеркнул, что VK, RuTube и Telegram развиваются, и если YouTube изменит контур работы, «то проблем у него не будет».

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Ольга Сурикова