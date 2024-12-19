Владимир Путин ответил на вопрос о правдивых прогнозах Жириновского

Глава государства назвал Владимира Вольфовича эрудитом и экспертом. Все прогнозы Жириновского основаны только на реальных знаниях и на его опыте.

«Владимир Вольфович не был предсказателям. Он любил эпатаж и эффектно этим занимался. Он был человеком эрудированным и очень хорошо подготовленным. Он специалист по Ближнему Востоку, эксперт и всё, что он говорил — сбывается. Он говорил это на основе анализа того, что происходило в стране и в мире, и прогнозировал развитие ситуации», — рассказал Владимир Путин.

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Анна Левина