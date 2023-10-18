На остановках общественного транспорта появились таблички с адресами убежищ

В Севастополе на некоторых остановках общественного транспорта появились таблички с указанием ближайших укрытий. Их разместили по поручению губернатора Михаила Развожаева. Находятся такие указатели рядом с расписанием или схемой маршрута.

Во время сигнала воздушной тревоги пассажиров должны высаживать на остановке. Информацию о ближайшем убежище можно узнать у водителей. Они получат схемы с обозначением прилегающих к маршруту укрытий.

Напомним, на последнем заседании правительства стало известно, что горожане по-прежнему жалуются на общественный транспорт во время воздушной тревоги.

В частности, людей не довозили до ближайшей остановки и высаживали вдалеке от домов и потенциальных укрытий.