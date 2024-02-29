Деньги есть: Владислав Даванков рассказал жителям Крыма, как сэкономить триллион на чиновниках

Сократить на треть количество чиновников и направить полученные деньги на развитие образования и здравоохранения — с таким предложением выступил вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков.

Он указал, что количество чиновников растёт год от года. Сейчас их даже больше, чем в СССР. Причём большинство чиновников занимается бумажной работой и излишним контролем. Они обязывают педагогов, врачей и других бюджетников заполнять бесконечные отчёты, а сами лишь перепроверяют тонны документов.

«В итоге у нас за 20 лет количество чиновников выросло в два раза. Только на федеральных из бюджета уходит 2 трлн рублей. На этом надо сэкономить в первую очередь. А деньги направить на образование и здравоохранение, которым сейчас катастрофически не хватает средств. Например, на повышение зарплат учителей, врачей и медсестёр», — говорит Владислав Даванков.

Он добавил, что оптимизация чиновников принесёт 950 млрд. рублей. Она также позволит снизить бюрократическую нагрузку. А многие процессы уже сейчас можно автоматизировать. Это исключает вероятность ошибок и коррупции.

Другой источник дополнительных доходов — преобразование госкорпораций. Их финансовая деятельность должна быть прозрачна, доходы топ-менеджеров рассекречены, считает Даванков.

В выборах президента России участвуют четыре кандидата. Помимо Владислава Даванкова, это действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин, представитель ЛДПР Леонид Слуцкий и Николай Харитонов от КПРФ.

В штабе Владимира Путина отмечают, что подготовка программы продолжается. Туда ежедневно поступают обращения от жителей разных регионов, которые систематизируют и анализируют. Чаще всего это вопросы социальной поддержки и жилищно-коммунального хозяйства.

Леонид Слуцкий презентовал свою программу. В ее основу, по словам лидера ЛДПР, легли результаты Всероссийского опроса граждан «Скажи Слуцкому правду!» Она предполагает поддержку специальной военной операции, для чего необходимо «нарастить темпы, собраться с силами для масштабного наступления». В сфере экономики Слуцкий предлагает борьбу с инфляцией.

Николай Харитонов в свою очередь идёт на выборы с лозунгом: «Поиграли в капитализм — и хватит». Его программа предусматривает в том числе сокращение доли иностранный розничных сетей, создание общего культурного пространства народов России и восстановление предприятий оборонно-промышленного комплекса. По его мнению, это поможет получить дополнительные средства в бюджет. Их он обещает направить на повышение зарплат, пенсий и стипендий.