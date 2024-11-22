В Севастополе задержали таксиста, подозреваемого в продаже наркотиков

35-летний мужчина, ранее судимый за сбыт запрещенных веществ, пытался избавиться от наркотиков, смывая их в унитаз.

Полицейские, получив информацию о его деятельности, провели операцию по задержанию. Во время спецоперации таксист попытался скрыться на машине, но врезался в припаркованный автомобиль и был задержан.

В его квартире обнаружили намокшие фрагменты конопли в мусорном ведре, а в унитазе нашли полимерные пакеты с наркотиками, которые он не успел удалить. Экспертиза показала, что в свертках находились a-PVP, эфедрон и марихуана.

Общая масса изъятых наркотиков составила около 46 граммов. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ, и ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Кристина Ветер