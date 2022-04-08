Севастополь стал лидером по приросту населения в России

Севастополь занял первое место в рейтинге регионов России по приросту населения за прошедшие три года. Население города увеличилось на 17, 8 %, сообщают эксперты РИА-Рейтинг.

Как говорят разработчики рейтинга за последние три года в период с 2019 года по 2021 год в России зафиксировано снижение численности населения на 1223,1 тысяч человек или на 0,83%. В трех четвертях регионов России демографическая ситуация характеризовалась убылью населения.

Тем не менее в ряде регионов нашей страны наблюдался прирост. Динамика в растущих регионах варьировалась от 17,8% в Севастополе до 0,2% в Москве.

Регионами-лидерами рейтинга по приросту численности населения за последние три года стали: Севастополь, где число жителей выросло на 17,8%, Республика Ингушетия с ростом 5,4%, Чеченская Республика (4,1%) и Ленинградская область (3,4%).

Наибольший прирост жителей в абсолютном выражении наблюдался в Московской области – 169,2 тыс. человек, Севастополь – 78,8 тыс. человек, Республике Дагестан – 67,7 тыс., Ленинградской области – 63,7 тыс. человек, Чеченской республике – 59,4 тыс. человек, минимальный – в Чукотском автономном округе – 0,4 тыс. человек.

Интересно, что Севастополь вошел в 8-ку регионов где естественная убыль населения была компенсирована миграционным притоком, другими словами, население нашего города растет за счет приезжих граждан России, а не повышения рождаемости.

Наибольшая абсолютная убыль жителей зафиксирована в Саратовской области – 78,9 тыс. человек, Нижегородской области – 70,3 тыс. человек, Кемеровской области – 69,9 тыс. человек, Омской области – 64,6 тыс. человек, Алтайском крае – 64,6 тыс. человек.

Напомним, Севастополь занял 25 строчку в рейтинге регионов России по качеству жизни по итогам 2021 года, потеряв 6 позиций по сравнению с 2020 годом, сообщается в исследовании агентства РИА-Рейтинг.

Дмитрий Островский