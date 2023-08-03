Путин призвал отказаться от закупки иномарок для госструктур

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями обрабатывающей промышленности рассказал, что против закупок иномарок для чиновников.

«Министерства, ведомства, управления делами обратились с просьбой закупки продолжить, сделать упор на автомобили иностранного производства, продолжить такую практику. Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено. И все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях», — подчеркнул Путин.

Напомним, жителям Севастополя для покупки новой машины надо копить минимум 9 лет.