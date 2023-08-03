Севастопольская актриса получила звание заслуженной артистки России

Президент России Владимир Путин 31 июля подписал указ о присвоении звания заслуженного артиста Российской Федерации Людмиле Борисовне Кара-Гяур — артистке Севастопольского русского драматического театра им. А. В. Луначарского.

Свою карьеру актриса начала еще в 1961 году в Севастополе. На сцене драматического театра она сыграла более 120 ролей.

«Вы знаете, когда мне сообщили об этом, я почувствовала себя такой счастливой, передать словами сложно. Мне дороги все мои звания, все награды, которые я получила. Я невероятно счастливый человек на своем поприще, потому что я сыграла все, можно сказать. Русская классика, западная, европейская – все это было. Господь подарил мне большое счастье, я благодарна судьбе, что все так сложилось, и я дожила до нынешнего момента», — приводит слова Людмилы Кара-Гяур пресс-служба правительства Севастополя.

Общий актерский стаж артистки – 62 года, 47 из них она посвятила севастопольскому театру.

В свою очередь замгубернатора Игорь Михеев, комментируя награду, отметил, что «Звание «Заслуженный артист Российской Федерации» по праву досталось мастеру сцены, человеку с невообразимым талантом и большим сердцем.

«Творческий вклад Людмилы Борисовны Кара-Гяур в развитие театральной культуры Севастополя просто неоценим, за годы работы она стала звездой, великолепным учителем для молодых артистов и гордостью нашего города», — отметил он.

За время работы актриса завоевала признание не только зрителей, но и коллег.

Ольга Сурикова