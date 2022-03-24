В Севастополе коронавирус качнулся за отметку 100 человек в сутки

Идет колебание уровня заболеваемости

В Севастополе по состоянию на утро на 24 марта зарегистрирован 101 новый случай заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

Умерли 3 человека в возрасте от 82 до 94 лет.

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя был госпитализирован 21 человек. Выписаны 35 пациентов. На данный момент в больницах находится 325 пациентов, из них 237 – с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 462 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 81 027 человек, выздоровели 77 600.

Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall». Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро на 24 марта сделали прививку от коронавируса 307 092 человека. Второй этап вакцинации прошли 295 924 жителя региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года. По состоянию на 23 марта поступило более 352 тысячи доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.