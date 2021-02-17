Центр поддержки экспорта помогает бизнесу Севастополя выходить на международный рынок

Любой предприниматель может обратиться в центр

Благодаря Центру поддержки экспорта севастопольские предприятия выходят на международный рынок. Об этом сегодня журналистам рассказала заместитель Губернатора Севастополя Мария Литовко.

По ее словам, благодаря центру в прошедшем году было заключено шесть экспортных контрактов и два субъекта МСП размещены на электронных торговых площадках.

Центром оказываются консультационные услуги, проводит экспертизу экспортного контракта, организует обучение в сфере экспорта, проводит маркетинговые исследования, содействует в размещении на электронных торговых площадках, а также проводит адаптацию и перевод сайта компании на иностранные языки.

«Центр осуществляет поиск зарубежного партнера, организует бизнес-миссии зарубеж, а также содействует в участии в международных выставках. За время работы Центра было оказано более 120 услуг. Наиболее востребованными являются консультационные услуги в области логистики, по результатам которых заключены экспортные контракты, пять предприятий осуществили поставки товара в ближнее и дальнее зарубежье», – рассказала Литовко.

Она подчеркнула, что политические факторы не могут не оказывать влияние на международную торговлю, однако конкурентные преимущества товаров и их особенности позволяют предприятиям города быть востребованными на мировом рынке.

«Любой предприниматель может обратиться в Центр поддержки экспорта за услугами, но мы, прежде всего, работаем с субъектами малого и среднего предпринимательства, хотя и взаимодействуем с крупными предприятиями. Есть ряд направлений, где у нас налажен путь выхода на экспорт. Очень хотим, чтобы севастопольские предприятия обращались в наш Центр и получили подробную консультацию», – отметила Мария Литовко

Также она рассказала, что торговыми партнерами через центр являются Тайвань, Венгрия, Узбекистан, Беларусь, налажено сотрудничество с электронной торговой площадкой Alibaba, два севастопольских предприятия выведены на работу с этой платформой.

«Планируется, что не менее 12 предприятий уже должны быть выведены на экспорт и дальше эти показатели будут только расти. На сегодняшний день у Центра в работе уже 25 предприятий, в том числе и азиатские страны», – резюмировала вице-губернатор.

Ольга Сурикова