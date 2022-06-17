Путин поручил снизить ставку по ипотеке до 7% и ввести промышленную ипотеку

До конца года

В России будет снижена ставка по льготной ипотеке с 9 до 7%. Об этом на ПМЭФ-2022 заявил в своей речи президент России Владимир Путин.

Путин подчеркнул, что программа льготной ипотеки продлена до конца текущего года. Ее целью, в том числе является поддержка строительной и смежной с ней отраслей.

«После резкого роста весной, процентные ставки в российской экономике постепенно снижаются, Центральный банк опускает ключевую ставку. В этой связи считаю возможным еще раз снизить ставку по льготной ипотеке, теперь – до семи процентов», — сказал президент.

Он уточнил, что максимальные суммы кредитов сохраняются: 12 миллионов рублей для Москвы и Петербурга и 6 миллионов рублей – для остальных субъектов Федерации.

Также Путин предложил внедрить промышленную ипотеку в размере 5% для тех, кто готов купить площади для производства.

Напомним, выступление президента России на ПМЭФ-2022 было перенесено почти на полтора часа из-за хакерской атаки системы безопасности форума.

Ольга Сурикова