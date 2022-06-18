На набережной Корнилова почти в два раза возросло количество преступлений

Для «Стометровки» готовили спецбатальон

В Севастополе в районе Набережной Корнилова и вблизи сквера 300-летия Российского Флота после вмешательства прокуратуры усилена охрана общественного порядка.

Накануне начала курортного сезона надзорное ведомство проанализировало состояние состоянии преступности на данной территории, которая является местом массового скопления несовершеннолетних и молодежи, в том числе в ночное время.

«Установлено, что в 2021 году на указанной территории совершено 14 преступлений. За 5 месяцев текущего года там же – на улице, в кафе, барах и иных развлекательных заведениях – совершено 21 преступление, среди которых кражи, мошенничество и причинение вреда здоровью различной степени тяжести», — информирует пресс-служба прокуратуры города.

Также отмечается, что в прошлом году сотрудниками полиции здесь составлено 418 протоколов об административных правонарушениях, в 2022 году – 115. Как правило, за распитие алкоголя в запрещенных местах, появление в пьяном виде в общественном месте и нахождением в таком состояние несовершеннолетних.

По итогам анализа прокурор города Максим Жук направил начальнику полиции письмо о необходимости активизации профилактической работы на данном участке, особенно в части профилактики преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних и самими несовершеннолетними.

После данного обращения здесь было усилено патрулирование сотрудниками полиции и ГИБДД.

Напомним, ранее в полиции заявляли, что ситуацию, которая сложилась в Артбухте на так называемой «стометровке», можно побороть только силами спецподразделений.

Ольга Сурикова