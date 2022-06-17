Развожаев ответил Украине: «Единственное, чего вы можете добиваться — прощения»

Обвинил украинские власти в принятии психотропных веществ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ответил на заявление представителя президента Украины Владимира Зеленского «по Крыму» Тамилы Ташевой о том, что «подходы Киева к возвращению Крыма после 24 февраля изменились, теперь этого будут добиваться военным путем». Развожаев высказал мнение, что власти Украины продолжают «сходить с ума».

Он напомнил, что Ташева ранее рекомендовала тем, кто приехал в Севастополь после 2014, уезжать с полуострова, остаться можно будет только заключив брак с украинцами. А также поступало обещание упразднить особый статус Севастополя, так как «после возвращения Крыма — российского флота в Севастополе, конечно, не будет».

Такие заявления со стороны украинских властей губернатор Севастополя назвал политикой запугивания и давления на жителей полуострова.

«Но мы — не боимся. Совсем. Потому что знаем, что такие заявления — результат долгого приема каких-то препаратов, погружающих в альтернативную реальность. В трезвом уме — такие заявления делать невозможно», — написал он в своем Telegram.

Развожаев выразил уверенность, что представитель украинского президента увидит его пост в ходе мониторинга, поэтому он рекомендовал ей запомнить: «Крым — это Россия. Севастополь — русский город федерального значения, Главная база Черноморского флота России. И так было и будет всегда.

Люди, которые здесь живут — сделали свой выбор, в который Украина не может поверить уже 8 лет!

Единственное, чего вы можете добиваться — прощения. У России, у народа Донбаса, у людей, которых вы гоните на убой. За то, что вы сделали со своей страной. Но это тоже уже недостижимо. Такое не прощается».

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров отшутился от вопроса украинского журналиста о незаконном вывозе зерна с территории соседнего государства.

Ольга Сурикова