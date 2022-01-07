Севастополь отмечает Рождество Христово

В Севастополе по случаю Рождества Христова прошли праздничные службы в городских храмах.

Руководство города, депутаты севастопольского парламента, депутаты Госдумы РФ и сенаторы приняли участие в праздничной Божественной литургии в верхнем храме Свято-Владимирского собора в Херсонесе.

«Желаю светлых целей, неиссякаемых сил и тепла близких рядом. Пусть ваши добрые дела освещает божий свет. Все невзгоды рано или поздно проходят, а наша вера всегда с нами — даёт силы для созидания и движения вперёд. С Рождеством Христовым, дорогие севастопольцы!» — обратился к православным севастопольцам губернатор города Михаил Развожаев.

Вице-спикер заксобрания Илья Журавлев подчеркнул, что в нашей стране «Рождество – главный семейный праздник, который из покон веков собирает вместе все поколения большой семьи, напоминая нам о важности заботы и поддержки наших близких».

Также сегодня днем по центральному городскому кольцу Севастополя пройдет крестный ход. Он начнется у Покровского собора на улице Большой Морской, пройдет через площадь Лазарева и завершится на площади Нахимова, где благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта отслужит молебен.

На время проведения крестного хода — с 11:30 до 12:30 — движение транспорта будет ограничено.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба заксобрания Севастополя