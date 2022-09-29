В Крыму призвали отправить на военную подготовку всех не служивших мужчин

Глава парламента Крыма Владимир Константинов высказал мнение, что нужно отправить на военную подготовку на несколько месяцев всех мужчин. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Константинов считает, что мобилизационные мероприятия по подготовке, переподготовке необходимы и без специальной военной операции, они должны идти и в мирное время. «Это мобилизует общество, дисциплинирует, ставит на место мозги», — отметил спикер.

Кроме того, на данный момент, по его мнению, нужно сделать выводы из этой мобилизационной кампании.

«И это важно пройти каждому мужчине. У нас есть категория людей, которые не служили в армии, молодые и более взрослого возраста, например, 40 лет. Почему их не отправить на военную подготовку на несколько месяцев? Ни в коем случае не в зону боевых действий. А по итогам учений по каждому будет сформирована оценка. Если, к примеру, есть проблемы со здоровьем, человек может находиться в резерве во вспомогательных войсках, обслуживающих и так далее. Так военкоматы смогут различать бойцов по их способностям», — подчеркнул он.

Константинов добавил, что сейчас достаточно людей, которые хотят пойти добровольцами, а в крымских военкоматах — очереди из самостоятельно пришедших резервистов. «Но важно, чтобы мобилизационная работа охватывала все общество. Солдат — это не только тот, кто сидит в окопе. Солдат — это и тот, кто лечит, готовит, работает в тылу. Это все тоже мобилизация», — заключил он.

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Ольга Сурикова